Kultur in Meerbusch Benefiz-Aktion in Pampels Vinotage zur Messe „ProWein“

Klaus Pampel hofft, die Skulptur an einen kunstbeflissenen Spender für diesen guten Zweck zu verkaufen: „Falls uns das nicht gelingt, werden wir 30 Lose zu je 100 Euro anbieten.“ Pampel beteiligt sich vielfach an Projekten, die Kinder unterstützen. Dazu gehören drei Projekte in Südafrika – Schulspeisung, Leseförderung und Kindergarten Infrastruktur. „Gemeinsam mit den Rotariern haben wir in Meerbusch bereits zweimal durch den Verkauf von Wein und Sekt in der Pause ein Jazz-Konzert gesponsert“, erinnert Pampel.