Ab 2023 : Meerbusch bekommt Sharing-Lastenräder

Meerbusch Die Stadt Meerbusch will damit einen Beitrag zur Mobilitätswende leisten. Die ersten Lastenräder werden wohl 2023 zur Verfügung stehen.

Das Lastenrad ist eines der Verkehrsmittel, in das viel Hoffnung gesetzt wird, wenn es darum geht, kurze Autofahrten zu vermeiden. Mit Förderprogrammen wurde in vielen Städten, auch in Meerbusch, ein Anreiz für den Kauf privater Lastenräder geboten, und die Fördersumme wurde schnell ausgeschöpft. Nun will die Stadt mehr tun: Der Ausschuss für Mobilität hat sein Okay gegeben, damit die Verwaltung ein sogenanntes Sharing-Angebot, also Lastenräder – in diesem Fall mit elektronischem Antrieb – zum kurzfristigen Mieten einrichten kann. Zunächst zwei Stationen mit jeweils zwei Rädern soll es geben, mit der Option aufzustocken, sollte das Angebot gut angenommen werden.