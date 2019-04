Geheime Abstimmung : Knappe Ratsmehrheit für Baumschutzsatzung

In geheimer Abstimmung hat der Rat der Stadt Meerbusch mit 27 Pro-Stimmen eine Baumschutzsatzung beschlossen. Die CDU-Fraktion argumentiert dagegen: Der Schutz der Bäume sei wichtig und richtig, aber die Methode sei falsch.

Glasmachers eigene Tochter hatte sich zu Beginn der Sitzung in der Einwohnerfragestunde ans Mikrofon gestellt und die versammelten Ratsmitglieder gefragt: „Warum verweigert sich die CDU einer Baumschutzsatzung? Wieso argumentiert die Verwaltung, dass eine Satzung zu viel Aufwand bedeutet? Das ist doch gerade der Job der Verwaltung.“ Und auch andere Bürger nutzten die Fragemöglichkeit, um ihre Meinung zu sagen: „Jeder Baum ist ein wertvolles Kulturgut, das wir schützen sollten“, sagte eine Meerbuscherin. Und eine andere: „Unsere Umwelt ist so wertvoll, da kann uns der Umweltschutz doch gar nicht zu teuer sein. Warum grätscht die CDU immer dazwischen, wenn es um Naturschutz geht?“, fragte sie.

„Mit dieser Version wollen wir nun erst einmal die Akzeptanz der Bürger erreichen“, sagte SPD-Fraktions-Chefin Nicole Niederdellmann-Siemes. Schließlich nenne sich Meerbusch die Stadt im Grünen. „Aber fast 80 Prozent Grün sind in privaten Gärten. Deshalb ist es so wichtig, dass die Bäume im Privaten auch erhalten bleiben.“ Andrea Blaum vom BUND Meerbusch stellte in diesem Zusammenhang klar: „Die Baumschutzsatzung betrifft ja gar nicht vorrangig Privatleute. Vielmehr geht es um Investoren, die zuletzt vermehrt in Meerbusch Grundstücke mit altem Baumbestand aufgekauft und dann „komplett platt gemacht“ hätten. „Das ist es, was die Bürger umtreibt und so wütend macht.“