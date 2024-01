Architektur von historischer Bedeutung Meerbusch bekommt drei neue Denkmäler

Das zweite neue Denkmal der Stadt soll der Güterschuppen an der Ladestraße unweit des Osterather Bahnhofs werden. Diesen Prozess angestoßen hatte die FDP-Fraktion im Jahr 2020. Der Schuppen – und auch der Rest der Ladestraße – gehöre als Relikt der früheren Industriekultur in Osterath zum Erbe der Stadt. Als Teil des 1895 errichteten Güterbahnhofs erinnert der Schuppen noch heute an die damalige Bedeutung Osteraths für die regionale Wirtschaft am Niederrhein.