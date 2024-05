Gesundheitsgefahr in Meerbusch Der Kampf gegen die Raupe hat begonnen

Dafür wurde ein Fachunternehmen beauftragt, welches 100 Eichen im Stadtgebiet mit einem Bekämpfungsmittel besprüht. Dieses ist auf biologischer Basis aufgebaut und für Menschen ungefährlich. Behandelt werden nur Bäume, die in belebten öffentlichen Bereichen stehen, etwa auf Schulhöfen, in Parks oder an Spielplätzen, da hier die Kontaktgefahr mit dem Eichenprozessionsspinner am höchsten ist. Arbeiten werden die Schädlingsbekämpfer unter anderem an der Eichenallee Am Eisenbrand und im Park des Meerbades in Büderich, am Park-und-Ride-Platz Haus Meer, an den eichengesäumten Wegen zum Meerbusch-Gymnasium in Strümp und am Sportplatz an der Nierster Straße in Lank.