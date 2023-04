Tanz in den Mai in Meerbusch Hier können Sie in den Mai tanzen

Der Tanz in den Mai hat eine lange Tradition. Der Tanz in den Mai ist ein ursprünglich bäuerliches Fest und somit auch im landwirtschaftlich geprägten Meerbusch verwurzelt. Wo einst in Scheunen und Höfen getanzt wurde, steht inzwischen in Osterath ein beheiztes Festzelt für 1500 Gäste. Die Stimmung soll, wie in den Jahren vor der Corona-Zwangspause, bombastisch werden. „Feiern bedeutet, dass man Heimat anders erlebt als nur dort zu essen und zu schlafen“, sagt Andreas Fucken, erster Vorsitzender des Heimat- und Schützenbundes Osterath.