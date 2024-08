Kostenloses Konzert in Osterath „Südamerika trifft Europa“ beim Meerbuscher Musiksommer

Der dritte Musiker des Nachmittags ist Julio Almeida, seit 27 Jahren Dozent an der Städtischen Musikschule. Seine Konzertreisen führten ihn durch Europa, Südamerika, die USA, China, Russland, den Nahen Osten, Nigeria und Australien. Dabei trat er in renommierten Sälen wie der Carnegie Hall in New York, der Royal Festival Hall in London, dem Teatro Colón in Buenos Aires oder dem Sydney Opera House auf. Almeida ist mehrfacher Preisträger internationaler Wettbewerbe und Auszeichnungen, bis heute sind elf CDs von ihm erschienen. Zu seinen Kompositionen zählen Werke unter anderem für Gitarre und Geige, Gitarre und Flöte sowie Solo-Gitarre. Sein Werk „Homenage a Guayaquil“ ist Teil des Konzerts am Sonntag.