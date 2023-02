Regionalwettbewerb Meerbuscher bei „Jugend musiziert“ erfolgreich

47 Mädchen und Jungen der Städtischen Musikschule Meerbusch haben in diesem Jahr am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen – und waren dabei äußerst erfolgreich. In den verschiedenen Kategorien wurden 15 erste Preise an die Mitglieder der städtischen Kultureinrichtung vergeben, sieben Teilnehmer schafften es in die nächste Runde und werden im März am Landeswettbewerb in Münster teilnehmen.