Schützenbruderschaft in Meerbusch In Büderich gibt es bald auch Königinnen

Wieder haben Meerbuscher Schützen einen großen Schritt in Sachen Gleichberechtigung getan. In der Büdericher St. Sebastianus-Schützenbruderschaft von 1563 können nun auch Frauen die Regimentskrone erringen. Weil die jüngst beschlossene Satzungsänderung allerdings erst noch beim Amtsgericht eingetragen werden muss, wird es wohl noch bis zum nächsten Jahr dauern, bis die erste Schützenschwester an die Vogelstange treten kann.