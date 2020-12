Meerbusch : Bürgerbeteiligung in Zeiten von Corona

Bürgerbeteiligung in Zeiten von Corona

Meerbusch Derzeit können Bürger nur online Anregungen zu Projekten der Stadtplanung machen, Veranstaltungen finden nicht statt. Die Stadt überlegt, künftig beide Formen der Beteiligung zu nutzen, um möglichst viele Bürger zu erreichen.

Angesichts der weiter bestehenden Infektionslage plant die Stadt, auch die zweite Befragung für das Handlungskonzept zu Osterath online zu organisieren. Dann sollen die Bürger sich zu einzelnen Leuchtturm-Projekten ausführlicher äußern, etwa dem Spielplatz im Rathauspark. In Osterath soll es auch bei der Entwicklung des Wohngebiets am Kamper Weg eine Online-Beteiligung geben. Damit rechnet Assenmacher aber erst im ersten Halbjahr des kommenden Jahres. Derzeit laufen mit Grundstückseigentümern noch Verkaufsgespräche.

Auch bei einem kleineren Bauprojekt wurde die geplante Beteiligung in eine digitale Form gebracht. Anwohner der Villa Jansen an der Claudiusstraße in Lank erhalten einen Link von der Stadt, wo sie Anregungen und Bedenken zu den Plänen äußern können.