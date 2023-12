Verein in Meerbusch BeeBob-Kalender: Geschenk als guter Zweck

Pünktlich vor Beginn des neuen Jahres ist der BeeBob-Fotokalender für 2024 eingetroffen „Zwölf großformatige Fotografien zeigen das kambodschanische Leben in seinen vielen Facetten“, sagt Josh Feitelson. Der von ihm gegründete Verein mit Sitz in Meerbusch versucht, auch durch den Verkauf der Kalender die Finanzierung des Projekts in Kambodscha zu decken: „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Familien und Bewohnern des in Südostasien liegenden Ortes Thala Zukunftsperspektiven zu schaffen.“