Wohnen in Meerbusch 80 neue Wohnungen in der Vogelsiedlung

Die Vogelsiedlung in Büderich entstand in den 1950er Jahren. Große Teile des Wohnungsbestands gehören dem Meerbuscher Bauverein. Schon in den vergangenen Jahre hatte die Wohnungsbau-Genossenschaft mit der Modernisierung der Siedlung begonnen. Zuletzt hatte der Bauverein am Amselweg neue Mehrfamilienhäuser errichtet, wo er zuvor ältere Häuser abgerissen hatte. Am 29. Februar entscheidet nun der Meerbuscher Stadtrat über einen Bebauungsplan für die weitergehende Modernisierung der Vogelsiedlung.