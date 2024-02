Baustelle in Meerbusch Wie es am Osterather Bahnhof weitergeht

Aktuell ruhen die Bauarbeiten am Bahnübergang Meerbuscher Straße in Osterath. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Bauarbeiten dort nicht wie geplant im Frühjahr abgeschlossen sein sollen, sondern wohl erst im Juni wieder aufgenommen werden können. Aktuell keine gesicherten Informationen gibt es bezüglich der Frage, wie sich diese neue Situation auf die Arbeiten der Deutschen Bahn auswirken wird, die an dieser Stelle im Mai damit beginnen will, den Autoverkehr unter die Bahngleise zu verlegen.