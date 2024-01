Baustelle in Meerbusch Autobahn-Ausbau schneidet Bösinghoven ab

Für die direkten Anwohner der Baustelle am Ortseingang von Bösinghoven waren vor allem die ersten Tage belastend. Denn die Autobahn GmbH musste hier teils in den Nachtstunden arbeiten. An der Brücke wurden rund 40 Bohrträger in die Erde getrieben werden. „Das 60-Tonnen-Bohrgerät arbeitet sehr nahe am fließenden Verkehr, um die Träger einzubringen. Dies ist technisch nicht anders möglich“, sagt ein Sprecher der Autobahn GmbH auf Nachfrage unserer Redaktion.