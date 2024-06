Familien in Meerbusch Bauarbeiten in Nierst starten laut Stadt im Herbst

Der Ausbau des Kindergartens „Mullewapp“ im Zentrum von Nierst soll in einigen Monaten starten. „Der Zeitplan sieht nunmehr vor, dass im Herbst dieses Jahres die Aufstellung der Container mit WC-Anlagen und einem Gruppennebenraum für die Kita erfolgt“, kündigt Stadtsprecher David Burkhardt an. „Ende 2024 sollen dann die Abbrucharbeiten am Bestandsgebäude beginnen.“ Im Frühjahr 2025 dann der Bau der neuen Kita. Die Fertigstellung sei für Sommer 2026 vorgesehen.