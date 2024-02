Bahnunterführung in Meerbusch Bauarbeiten am Bahnübergang Osterath pausieren

Am 15. Januar hatten die Stadtwerke am Bahnübergang Osterath damit begonnen, neue Versorgungsleitungen zu verlegen. Doch nun mussten die Bauarbeiten am 2. Februar vorübergehend unterbrochen werden. Bei ersten Tiefbauarbeiten an der Meerbuscher Straße/Ecke Bahnhofsweg stießen die Teams auf betriebsfremde Leitungen, die erst nach aufwendiger Recherche identifiziert und anschließend entfernt werden konnten.