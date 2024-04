Verkehr in Meerbusch Bauarbeiten am Bahnhof Osterath beginnen am 8. Mai

Seit Jahrzehnten leidet der Verkehr in Osterath unter der Bahntrasse, die den Ort in Nord-Süd-Richtung durchschneidet. Wer von der einen Seite auf die andere will, muss an den Bahnübergängen mit Wartezeiten rechnen – gerade in den Stoßzeiten kommt es deswegen oft zu Staus. Dem soll nun Abhilfe geschaffen werden. Zunächst wurde eine Unterführung für Fußgänger und den Radverkehr geschaffen. Nun soll in einem gemeinsamen Großprojekt von Stadt, Deutscher Bahn und Straßen.NRW auch der Autoverkehr unter die Gleise gelegt werden. Eigentlich hätte dies schon längst passieren sollen, allerdings konnte die dafür notwendige Sperrpause des Bahnverkehrs nicht umgesetzt werden.