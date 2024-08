Sport in Meerbusch Meerbuscher Basketball-Talent fährt zur Europameisterschaft

Bei den Olympischen Spielen in Paris begeisterten die weiblichen deutschen Basketball-Teams. Die 3x3-Frauen holten sensationell die Goldmedaille, die Damen-Nationalmannschaft zog immerhin ins Viertelfinale ein. Bei einem der nächsten olympischen Turniere könnte mit Laura Knaup womöglich auch eine Basketballerin aus Meerbusch die deutschen Farben vertreten. „Natürlich wäre es überragend, irgendwann mal bei Olympia dabei zu sein. Ich bin aber noch sehr jung. Es kann noch so viel passieren, daher beschäftige ich mich aktuell noch nicht damit“, sagt die 15-Jährige. Den ersten kleinen Schritt dorthin hat sie allerdings gemacht, denn Knaup wurde jetzt in den Zwölferkader der deutschen U16-Auswahl für die bevorstehende Europameisterschaft in Ungarn berufen.