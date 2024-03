Basketball-Nachwuchs Bascats verpassen Überraschung vor großer Kulisse

Knapp 300 Zuschauer in der Sporthalle der Realschule Osterath sorgten für eine prächtige Stimmung. „Für die Mädels war es ein Riesenerlebnis“, sagte Grathes. Die Gäste ließen sich davon zu Beginn jedoch nicht beeindrucken und zogen schnell auf 9:2 davon. Die Bascats legten ihre anfängliche Nervosität ab und gestalteten das Spiel bis zum Ende des ersten Viertels (16:22) ausgeglichen. Direkt danach lief bei der Mannschaft von Cheftrainer John Bruhnke allerdings nicht mehr viel zusammen. Während die Gäste drei Drei-Punkte-Würfe in Folge versenkten, leisteten sich die Bascats Ballverluste und trafen kaum noch den Korb. So zog der Favorit auf 43:21 davon. „In dieser Phase war uns Alba in Sachen Athletik und Schnelligkeit deutlich voraus“, sagte Grathes. Die Gastgeberinnen kämpften sich aber zurück und verkürzten den Rückstand dank eines 12:0-Laufs vor der Pause auf 33:43. „Wir haben gehofft, dass dieser Run den Mädels Rückenwind gibt, aber leider sind wir schwach in die zweite Hälfte gestartet“, so Grathes.