Sport in Meerbusch Basketball-Boom beim Osterather TV

Inzwischen sind es rund 470 Aktive, die in Osterath Basketball spielen, davon gut drei Viertel Kinder und Jugendliche. Kein anderer Verein in der Region hat mehr Nachwuchsspieler gemeldet, in Deutschland liegt der OTV, gemessen an der Zahl der Spielerpässe, in den Top 60. Jedoch ist das Ende der Fahnenstange nun erreicht. „In der weiblichen U10 sind noch wenige Plätze frei, ansonsten sind alle 21 Jugend-Teams vollbesetzt“, berichtet Grathes. Seit Monaten müsse er viele Neuanfänger vertrösten. „Unsere Warteliste wird täglich länger, aber wir können derzeit keine Kinder mehr aufnehmen. Das finden wir selbst schade, aber unsere Hallenkapazitäten sind mehr als ausgeschöpft“, so Grathes.