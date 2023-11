Basketball-Team aus Meerbusch Bascats landen ersten Saisonsieg

Nach einem verheißungsvollen Start der Junior Tigers nach Wiederbeginn mit sieben Punkten in Folge fingen sich die Bascats wieder und kamen unter dem Neusser Korb immer wieder in gute Wurfpositionen – auf Kosten einer hohen Foulbelastung der Gastgeberinnen. Dank einer deutlich besseren Freiwurfquote als Neuss (10:2) gingen die Bascats mit einem Drei-Punkte-Vorsprung ins letzte Viertel (47:44). In diesem verteidigten die Gäste wesentlich aufmerksamer und ließen keinen einzigen Feldkorb der TG mehr zu. So bauten sie ihre Führung bis Mitte des Schlussabschnitts auf 57:47 aus. „Wir haben viel konsequenter abgeschlossen und sind dadurch zu einigen leichten Punkten gekommen“, sagte Grathes. In den letzten Minuten der Partie ließen die Bascats nichts mehr anbrennen und brachten den Sieg souverän nach Hause. „Es war kein schönes Spiel. Trotzdem war es sehr positiv, wie die Mädchen am Ende einen kühlen Kopf bewahrt haben“, sagte Grathes. Während in der Defensive Frederike Askamp herausragte, stachen im Angriff die beiden Topscorerinnen Laura Knaup (19 Punkte) und Nina Wisniewski (15) heraus.