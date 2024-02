sport in meerbusch Bascats machen Einzug in Play-offs perfekt

Nach Wiederbeginn bauten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung zwischenzeitlich auf zehn Punkte aus (43:33) aus. Dank eines 6:0-Laufs verkürzten die Bascats umgehend auf 39:43 und schafften zu Beginn des vierten Viertels sogar nochmal den Ausgleich (48:48). „In der entscheidenden Phase waren wir aber zu hektisch und haben die falschen Entscheidungen getroffen“, sagte Grathes. Die Bascats blieben zwar bis kurz vor Schluss zum Stand von 59:57 für Bonn in Schlagdistanz, in den letzten beiden Minuten ließen die Gastgeberinnen aber nichts mehr anbrennen. „In vielen Bereichen waren wir besser als unser Gegner. Jedoch haben wir uns 14 Turnovers mehr erlaubt – das hat den Ausschlag gegeben“, so Grathes. Beste Korbwerferinnen des Teams von Cheftrainer John Bruhnke waren Kim Störmer (16), Antonia Marzini (11), Frederike Askamp (8) und Luisa Buonarroti (7). „Es war eine unnötige Niederlage, allerdings überwiegt die Freude über den Einzug in die Play-offs ganz klar. Es hilft uns, die kommende Bundesliga-Saison in Ruhe zu planen und vorzubereiten“, so Grathes.