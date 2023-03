Kultur in Meerbusch Band ATZ wirbt um Hörerstimmen

„Vor zehn Jahren habe ich die Band ATZ gegründet“, erzählt Spanholtz. „Der Name der Band bedeutete ursprünglich AltersTeilZeit, steht aber heute für, was immer die Hörer darin sehen. Die Definitionen reichen von Auto Teile Zulieferer und Atomare Teilchen Zerstörer bis zu After The Zoo.“ Er selbst ging damals in den vorzeitigen Ruhestand, freiwillig. Vor Langeweile fürchtete er sich nicht, obwohl er ein bewegtes Berufsleben als Manager in der Automobilbranche hinter sich hatte. Langjährige Aufenthalte in den USA, in China und Thailand hatten sein Berufsleben abwechslungsreich, aber auch stressig gemacht. Die Gitarre sei zwar immer dabei gewesen, aber für intensives Musikmachen blieb wenig Zeit. Ab und zu habe er mal gejammt, aber das war es.