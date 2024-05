Porträt Egon Harings Wie ein Hobby-Autor die Literaturtage NRW nach Meerbusch bringt

Das 20. Jahrhundert war wahrlich nicht arm an Revolutionen und Kriegen, Vertreibungen und Neuanfang. Harings selber ist ein Kriegskind, in Düsseldorf geboren. Er wuchs zunächst in Niederbreisig bei seinen Großeltern auf, wo er auch eingeschult wurde. „Ein Jahr später ging ich mit meinen Eltern zurück nach Düsseldorf, wo ich vorerst in der britischen Zone meinen Schulbesuch fortsetzte und so auch die Geburt der Bundesrepublik Deutschland miterlebte“, berichtet er. „Nach der Schulzeit machte ich eine Ausbildung zum Industriekaufmann und studierte Betriebswirtschaft.“ Später zog er nach Strümp, wo er seit 45 Jahren wohnt.