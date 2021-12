Polizei in Meerbusch : Autofahrerin überfährt Fuß

Lank-Latum Die Fahrerin hatte einen blauen Kleinwagen und wird als etwa 70 Jahre alt mit blonden, kurzen Haaren beschrieben.

(RP) Eine Unfallflucht wurde der Polizei am Montagmorgen gegen 7 Uhr in Lank gemeldet. An der Ampel der Kreuzung Claudisstraße / Am Latumer See in Höhe der Uerdinger Straße kollidierte eine derzeit noch unbekannte Autofahrerin mit einem Fußgänger. Der 23-Jährige betrat bei Grünlicht den Straßenbereich, als ihm plötzlich ein PKW über seinen rechten Fuß fuhr.