Blaulicht in Meerbusch Autodiebe stehlen weißen Toyota

In der Zeit von Freitagabend, 31. Mai, etwa 22 Uhr, bis zum Samstagmorgen, 1. Juni, 8.30 Uhr haben bislang unbeaknnte Täter am Frankenweg in Büderich ein Auto gestohlen. Bei der Beute handelt es sich um einen weißen SUV, einen Toyota Modell RAV4 mit dem amtlichen Kennzeichen NE-IR 1386. Der Auto war auf dem Parkplatz am Frankenweg abgestellt. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, die Verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden. Außerdem wurden Tipps zum Schutz vor Autodieben und zur Sicherung von Fahrzeugen zusammengestellt, die online unter www.polizei-beratung.de zu lesen sind.