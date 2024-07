Blaulicht in Meerbusch Autodiebe stehlen weißen Toyota RAV4

Meerbusch · Unbekannte haben einen Stadtgeländewagen (SUV) von einem Parkplatz am Frankenweg in Büderich gestohlen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat in der Zeit von Donnerstag, 4. Juli, 16 Uhr, bis Freitag 5. Juli, 8.40 Uhr.

08.07.2024 , 14:03 Uhr

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs mit dem niederländischen Kennzeichen S007KB geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 02131 3000 zu melden. Für Autobesitzer hält die Polizei das Faltblatt "Sicherheit rund ums Fahrzeug" mit allen wesentlichen Informationen zum Thema bereit. Ein Download ist unter https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/ möglich.

