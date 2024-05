Polizei in Meerbusch Autodiebe stehlen grauen Audi Q5

(RP) Unbekannte haben in der Zeit von Mittwochabend (22.05.), 20 Uhr, bis Donnerstagmorgen (23.05.), 7.30 Uhr, am Hohegrabenweg in Büderich einen grauen Audi Q5 gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der SUV mit dem Kennzeichen SG-WS 938 nach dem Hinweis einer Zeugin an der Straße Im Küppersfeld aufgefunden. Der Fundort liegt nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden. Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.