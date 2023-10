Kultur in Meerbusch Auswanderer wird Kinderbuchautor

Der Auswanderer fasste einen mutigen Entschluss: Er kündigte seinen Job und startete eine neue Karriere als Kinderbuchautor. „Viele haben mich für verrückt erklärt, weil in dieser Branche eine enorme Konkurrenz herrscht, aber ich habe einfach auf mein Herz gehört.“ Zunächst musste eine Idee her – und die entstand beim gemeinsamen Spielen mit seinem Sohn. „Felix fragte mich, warum es keine surfenden Roboter gibt. Da hat es in meinem Kopf Klick gemacht.“ Gemeinsam mit dem Siebenjährigen erschuf er „The Amazing Surfbots“ (Die unglaublichen Surf-Roboter). Aus dem Familienvater sprudelten die Ideen nur so heraus. Er holte sich einen Illustrator an seine Seite, der das Ganze in Bilder umsetzte. Heraus kam die erste Abenteuergeschichte „The Amazing Surfbots – Catastrophic Current“, die Ende 2022 auf Englisch im Selbstverlag erschien und nahezu weltweit verfügbar ist. Anfang September folgte nun die deutsche Version mit dem Titel „Gefährliche Strömung“, die auf Amazon und in wenigen ausgewählten Buchläden zu kaufen ist.