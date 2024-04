Ausstellung Meerbusch endet bald Letzter Blick auf die Mütter des Grundgesetzes

Die Schau „Mütter des Grundgesetztes“ ist als Wanderausstellung konzipiert und soll zum Jubiläum der Verfassung in ganz Deutschland gezeigt werden. Aufgestellt wurde sie vom Bundeministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Nach Meerbusch kam sie am 8. März auf Initiative der hiesigen Gleichstellungsbeauftragten Claudia Mülljans. Als Ausstellungsort wurde die zentrale Stadtbibliothek am Büdericher Dr.-Franz-Schütz-Platz gewählt. Deren Leiterin Bettina Schüren, ihr Stellvertreter Dirk Ehlen und Mitarbeiterin Nancy Wegner haben für die Ausstellung ein digitales Begleit-Angebot auf die Beine gestellt. Mittels einer App für das Smartphone können die Besucher kostenlos ihir Wissen über die Entwicklung der Frauenrechte in Deutschland testen. Damit soll sich die Ausstellung auch verstärkt an junge Besucher richten, für die politische Gleichberechtigung heute eine Selbstverständlichkeit ist.