Ausstellung “Spielplatz Atelier“ MeerbuschKunst in der Teloy-Mühle

Ein wenig rätseln im positiven Sinne sollten die Betrachter bei der Malerei von Andreas Steinbrecher. Seine Bilder berichten über außergewöhnliche Konstellationen von Tieren und Formen und damit über eine eigene Schöpfungsgeschichte. Darüber hinaus hat diese Ausstellung, an der auch Fynn Bierik, Sonja Heim, Petros Manouselis, Hannah Nelsen und Alisa Ritter mit ihrer Kunst beteiligt sind, zwei Besonderheiten: Einerseits wird für diese exklusive Spielzeug-Kunst auch die obere Etage der Teloy-Mühle geöffnet. Hier zeigt Anna Mrzyglod „Heros der Kindheit“, Spielzeug aus den 1950er Jahren. Zu sehen ist unter anderem ein Delphin mit Gebrauchsspuren. Und andererseits gibt es im Mühlen-Eingangsbereich ein von dem Schweizer Künstler Jyrg Munter entwickeltes MEERbusch Schätz-Quiz. In einer „reif für die Insel“-Flasche befinden sich gefaltete Papierschiffe. Das Publikum soll schätzen, wie viele Exemplare es sind. Name, Adresse und geschätzte Anzahl werden in ein weißes Schiff notiert und in eine Globus-Schale geworden. Nach Ausstellungsende gibt es für drei Gewinner Preise und drei Trostpreise in Form von Ansteckpins aus Kronkorken.