Kunst in Meerbusch „Ritmi di Venezia“ in der Atelier-Galerie-Kraft

Grundsätzlich strahlen ihre Bilder die Begeisterung aus, mit der sie seit früher Jugend kreativ tätig ist. Bereits in ihrem Elternhaus wurde das Interesse an bildender Kunst geweckt und gefördert. Nach dem Abitur und parallel zur Berufsausbildung folgten für Sommerhäuser die Teilnahme an Seminaren im Aktzeichnen und Zeichnen an der Fachhochschule für Design in Dortmund. Ab 1993 beginnt Oranna Sommerhäuser erstmals mit größeren Arbeiten in Öl auf Leinwand. „Ihre gegenständliche Malerei auf großen Flächen – Landschaftseindrücke, Porträts und Stillleben – zeichnen sich durch eine ganz eigene Spannung, formale Strenge auf der einen und intensiver, ausdrucksstarker Farbigkeit auf der anderen Seite aus“, ergänzt die Galeristin.