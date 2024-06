Kultur in Meerbusch Volkshochschule zeigt Skulpturen-Ausstellung

Mehr als 25 unterschiedlichste Skulpturen haben die Teilnehmer der Sommerakademie der Volkshochschule Meerbusch aus dem Stein gehauen. Die können sich Interessierte am morgigen Sonntag, den 30. Juni, im VHS-Haus an der Hochstraße 14 in Osterath anschauen. Denn dann verwandelt sich die erste Etage i zu einem einzigen Raum der Bildhauerei. Der Meerbuscher Künstler Sven Rünger, der neben Düsseldorf auch regelmäßig in Pietrasanta im Nordwesten der Toskana arbeitet, plant die in dieser Form erstmals durchgeführte Ausstellung mit Teilnehmenden seiner beliebten Sommerakademie-Klassen. Sie stellen das Best-off der letzten Jahre aus und stehen auch bereit, um den Besuchern über die Entstehung ihrer plastischen Werke mit verschiedenen Motiven und zu unterschiedlichsten Themen zu berichten.