Bildung in Meerbusch Planung für die Erweiterung der Eichendorff-Grundschule

Mauritius-Grundschule Bereits 2021 wurde die Strukturplanung für die Meerbuscher Grundschulen vorgestellt. Diese stoßen schon jetzt an ihre räumlichen Kapazitätsgrenzen und werden sich in Zukunft – unter anderem wegen Zuzügen sowie dem kommenden Anspruch auf einen Platz im offenen Ganztag – erweitern müssen. Aktuell hat Büderich drei Grundschulen mit insgesamt acht Klassenzügen. Vorgesehen ist ein Neubau der Brüder-Grimm-Schule im geplanten Neubaugebiet am Areal Böhler. Nun steht zur Diskussion, dass die Mauritiusschule zur Erweiterung in das bisherige und bis dahin umgebaute Hauptgebäude der Brüder-Grimm-Schule zieht. Außerdem soll es einen Neubau an der Büdericher Allee geben. Die Verwaltung soll mit einem Vorentwurf für diese Lösung beauftragt werden und auch den Zeit- und Kostenrahmen abschätzen.