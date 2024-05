Fußball in Meerbusch FC Büderich will wieder sein anderes Gesicht zeigen

Dieses ist jedoch nach den drei aufeinanderfolgenden Niederlagen (1:3 in Ratingen, 2:3 gegen Schonnebeck und 0:3 gegen Baumberg) wieder in Gefahr geraten. „Wir haben uns damit selbst wieder in die Lage gebracht, unbedingt noch mal punkten zu müssen. Um am Ende in der oberen Tabellenhälfte zu landen, sind mindestens noch drei bis vier Zähler notwendig“, unterstreicht Trainer Sebastian Siebenbach. Aktuell belegt er mit seinem Team den neunten Platz. Rein rechnerisch ist noch alles zwischen Rang sieben und 13 möglich.