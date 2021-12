Handel in Meerbusch : Die „Drehscheibe“ steht für immer still

Büderich Mehr als 25 Jahre war die „Drehscheibe“ in Büderich ein Treffpunkt für Sammler und Liebhaber von nostalgischem Modell-Spielzeug. Im November ist Inhaber Richard Kircher verstorben, sodass das Geschäft schließen musste.

In dem Ladenlokal an der Oststraße 21 in Büderich erinnert nicht mehr viel an die liebevolle Einrichtung, für die Richard Kircher hier mehr als 25 Jahre verantwortlich war. Früher türmten sich alte Spielzeug-Eisenbahnen, Modellflugzeuge, Autos und -Boote in den Regalen auf. Die „Drehscheibe“ war in all dieser Zeit ein Treffpunkt für Sammler und Liebhaber von nostalgischem Spielzeug.