Gastronomie in Meerbusch : Aus der Hubertusstube wird das Ratatouille

Büderich Der in der Düsseldorfer Gastronomieszene bekannte Sam Keshvari hat mit seiner Frau ein Restaurant in Büderich eröffnet. Auf der Karte stehen französische Speisen mit orientalischen Einflüssen.

Von außen ist der Wandel noch nicht zu erkennen. „Hubertusstube – anno 1963“ steht auf einem großen Schild über der Eingangstür. Beim Betreten des Lokals wird aber schnell klar, dass hier nichts mehr so aussieht wie vorher. Die frühere, in die Jahre gekommene Kneipe ist einem Bistro im typischen Brasserie-Style gewichen. Rot-Weiß-karierte Tischdecken, eine Schiefertafel mit den Tagesgerichten, mehrere Weinregale und passende Deko an den Wänden verleihen dem Raum französisches Flair.

Keshvari ist vor allem in der Düsseldorfer Gastronomieszene bekannt. 2010 eröffnete er das Ratatouille in Pempelfort. Bei der „Tour de Menü“ landete er dank der guten Gästebewertungen mehrfach auf dem ersten Platz. Wenig später zog er mit seinem Lokal an die Nordstraße um, wo er 2016 in der Kabel-Eins-Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ den Wochensieg errang. Zwei Jahre später gab er sein erfolgreiches Restaurant auf und zog nach Vancouver. Der Traum, sich in Kanada nachhaltig mit einem eigenen Laden selbstständig zu machen, erfüllte sich aber nicht, weil Keshvari die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung machte. Deshalb entschloss er sich, nach Deutschland zurückzukehren und 2020 das Restaurant im Golf-Sport-Verein Düsseldorf an der Lausward im Hafen zu übernehmen.