Umweltaktion Viele Freiwillige räumen beim Saubermonat auf

Ähnliches berichtete Philipp Grüneberg aus Bösinghoven. Motiviert durch das schöne Wetter seien viele Menschen im Dorf unterwegs gewesen. „Die Feuerwehr war mit 20 Mann dabei“, freute er sich. Aber auch viele Kinder hatten Spaß daran, auf die Suche zu gehen. Man habe nicht Unmengen an Müll gefunden, so der Vorsitzende des Bürgervereins, aber das sei ja auch ein gutes Zeichen. Vieles sei aus Nachlässigkeit weggeworfen worden, aber Teile von Teppichboden oder noch halb gefüllte Farbeimer sprechen eine andere Sprache. Hier sei bewusst Schädliches entsorgt worden, rügte Grüneberg. Auch in Nierst wurde am Samstag das Dorf auf Vordermann gebracht. Rund um den Kindergarten und am grünen Rand des Dorfes fand sich wieder so einiges, das nicht in die Natur gehört.