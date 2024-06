Senioren in Meerbusch Aufnahmestopp bei Meridias teilweise aufgehoben

Ins Meridias-Seniorenzentrum an der Helen-Keller-Straße kommt Bewegung. Nachdem die Heimaufsicht im Februar einen Aufnahmestopp verhängt hatte, weil in dem Altenheim Pflegemängel entdeckt worden waren, dürfen jetzt wieder neue Bewohner einziehen. Allerdings nur in eins der beiden Gebäudeteile. „Der Aufnahmestopp für Haus I der Meridias-Reihenstadtpflegehäuser in Meerbusch wurde abgestuft bis zum 30. September 2024 verlängert“, teilt Benjamin Josephs, Sprecher des Rhein-Kreises Neuss, mit. Dort ist die Heimaufsicht angesiedelt, die neuerdings WTG-Behörde heißt (WTG steht für Wohn- und Teilhabegesetz).