Senioren in Meerbusch Auf Radtour mit 93 Jahren

Renate Brauer ist skeptisch. „Ich habe Angst, dass ich bei der Fahrt rauskippe“, sagt die 83-Jährige. „Andererseits bin ich neugierig, wie es darin so ist.“ Also nimmt die Seniorin neben Elisabeth Werres (93) Platz in der neuen Fahrrad-Rikscha, die die Bürgerstiftung Meerbusch dem Caritashaus Hildegundis zum Meer besorgt hat. Und lässt sich von Stanley Schmucker, der ab 1. Februar das Seniorenheim in Osterath leitet, um das Haus kutschieren.