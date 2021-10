Tierwelt in Meerbusch : In Nierst haben Hornissen ein Nest gebaut

In Nierst haben Hornissen ein Nest gebaut

Tierwelt in Meerbusch

Hans Peter Hannemann zeigt auf das Hornissennest am Lautsprecher. Foto: Ja/Anne Orthen (ort)

Nierst Über der Terrasse von Hans-Peter Hannemann hängt ein Lautsprecher. Dort haben hunderte Hornissen ihr Nest gebaut. Der Jäger ist fasziniert von dem Naturschauspiel in seinem Garten.

(ena) Wenn Hans-Peter Hannemann in Nierst auf seine Terrasse tritt, dann summt und brummt es heftig. „Ein bisschen wie ein kleines Flugzeug“, beschreibt Hannemann das Geräusch und lacht. Dann zeigt er auf einen alten Lautsprecher, der direkt unter der Regenrinne hängt. An dessen Unterseite und am Rand haben sich die Hornissen ein Nest gebaut.