Sicherheit in Meerbusch Auf einen Plausch mit der Polizei

Wolfgang Müller hat schon einiges erlebt. 14 Jahre lang gehörte der Polizeihauptkommissar zur Einsatzhundertschaft des Düsseldorfer Polizeipräsidiums. Davor ein Jahr zur früheren Stabshundertschaft, die dem Land NRW unterstellt war. „Wir waren nur auf Jück“, berichtet der 55-jährige Meerbuscher, der aus Lank stammt und nun in Nierst wohnt. „Wir haben die Castor-Transporte begleitet und waren bei den rechten und linken Demos in Leipzig im Einsatz. Das war teilweise schon übel.“ Heute ist Müller Bezirkspolizist in Osterath und besucht unter anderem Kindergärten und Schulen. Und das erste, was die jungen Zuhörer von ihm wissen wollen: „Ob ich Handschellen dabei habe“, erzählt er schmunzelnd.