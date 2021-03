Wochenmarkt in Meerbusch : Bewusst kaufen und lecker essen

Guido Koch bezieht Honig, Eier und Marmelade vom Kaarster Hofladen. Er hat viele Stammkunden. Foto: male

Osterath Truthahnfleisch, Schwarzwurzeln und frische Eier stehen auf dem Speiseplan der Osterather. Besorgt werden die regionalen Produkte dienstags und freitags auf dem Wochenmarkt an der Hochstraße.

Von Margit Leuchtenberg

Sehr klein und dabei sehr fein. So kann man den Wochenmarkt in Osterath durchaus bezeichnen. Zehn Marktbeschicker sind hier nach Angaben der Stadt fest gemeldet. Auch wenn nur drei Stände auf der Hochstraße an diesem Dienstagvormittag auf Kunden warten, reicht das Angebot von Fleisch und Geflügel über Obst, Gemüse, Eier, Honig, Marmelade und Apfelsaft. „Freitagsnachmittags ist hier viel mehr los“, sagt Verkäuferin Maria Vlad, die am Stand von Bauer Ferdi Thees aus Tönisvorst frisches Obst und Gemüse verkauft. Obst und Gemüse aus eigenem Anbau sind die Markenzeichen von Bauer Thees, der freitags selber für die Kunden in Osterath da ist und auch mit leckeren Rezepten für den Winterkohl, Schwarzwurzeln, Steckrüben und Schwarzen Rettich aushelfen kann.

In der Pandemie-Zeit habe sich einiges am Kaufverhalten der Kunden geändert, sagt Maria Vlad: „Doch zum Positiven!“, betont sie. Die Marktbesucher seien viel geduldiger, verständnisvoller und hilfsbereiter geworden. „Außerdem sind sie viel umweltbewusster“, hat sie beobachtet. Regionale Produkte aus eigenem Anbau stünden ganz oben auf der Einkaufsliste. Ohne Hektik und Stress wollten die Kunden bewusst kaufen, kochen und genießen. Auch seien die Käufer neugierig, altes Gemüse neu zu entdecken und gespannt auf unbekannte Geschmackserlebnisse. Maria Vlad genießt die Gespräche mit den erfahrenen Hausfrauen und den Koch-Neulingen. Gute Umsätze seien dabei eine Folge der neuen Lust am Kochen.

Maria Vlad verkauft am Stand von Bauer Ferdi Thees Obst und Gemüse aus eigenem Anbau. Foto: male

Diese Entwicklung kann Brunhilde Winkelmann nur bestätigen. Seit über zehn Jahren steht die Verkäuferin auf dem Markt in Osterath und verkauft für die Truthahnfarm Jörg Seltmann aus Krefeld-Fischeln Geflügel und fertige Suppen und Eintöpfe. „Ich bin selber leidenschaftliche Köchin und kann den Leuten mit Tipps und Rezepten aushelfen“, sagt Brunhilde Winkelmann. Sie hat festgestellt, dass das Kochen in Corona-Zeiten neu entdeckt worden sei. „Die Leute haben zum Beispiel gemerkt, dass man Hühnerleber oder Geflügelherzen nicht nur an die Haustiere verfüttern kann. Dazu gibt es wunderbare Zubereitungsarten und die passenden Gewürze“, sagt die Verkäuferin und weist gleichzeitig ein ältere Frau auf das notwendige Tragen von einer medizinischen Maske hin. Auch im Freien, auch auf dem Wochenmarkt, sei dies – genauso wie die Einhaltung der Abstandregeln – nötig.

Brunhilde Winkelmann ist seit mehr als zehn Jahren Verkäuferin auf dem Markt in Osterath. Bei ihr gibt es Produkte von der Truthahnfarm Seltmann. Foto: male

Viel junge Leute, sogar sehr junge Leute, könne sie mittlerweile bedienen. Denn die Auslagen im Geflügel-Kühlwagen machen neugierig. So erklärt sie gerne, dass der Truthahn die männliche Pute sei und der Keulenbraten aus dem Ofen vom Truthahn ein wahrer Genuss ist. „Wenn es einmal schnell gehen muss, haben wir auch auf dem Hof frisch gekochte Hühner- und Graupensuppe oder Grünkohleintopf im Angebot“, sagt sie. Auch bei den fertigen Produkten wissen die Kunden genau, wo die schmackhaften Sachen her kommen.

Guido Koch ist Wiederverkäufer von Eiern, Honig und Marmeladen, die er vom Kaarster Hofladen bezieht. Für ihn seien die Umsätze und auch die Kunden gleich geblieben. „Ich zähle auf meine Stammkunden, die die Produkte aus der Region zu schätzen wissen“, sagt Koch. Da er zu den Grundversorgern zählt, konnte er sowohl während des ersten als auch jetzt im zweiten Lockdown durcharbeiten.