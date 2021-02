Handel in Lank : Leere Lokale und engagierte Händler

Simone Libner ist während des Lockdowns in ihrem Modegeschäft „Fräulein“ aktiv, etwa um neue Kleidung für die Sozialen Medien zu fotografieren. Foto: Sonja Schmitz

Lank Die Lanker Innenstadt hat auch für Auswärtige ihren Reiz. Von Problemen mit zunehmendem Leerstand wie in anderen Orten blieb der Stadtteil bislang verschont. Doch auch hier werden die Händler auf eine harte Probe gestellt.

Wer in diesen Zeiten ein Geschäft eröffnen möchte, muss nach einem freien Ladenlokal nicht lange suchen. In Lank stehen beispielsweise zwei benachbarte Läden an der Kaiserswerther Straße 4 leer. Direkt eine Hausnummer weiter schließt Ende März der Kiosk mit Lottoannahme, Tabak- und Schreibwaren. Abseits der Fußgängerzone mit Parkplätzen hinter dem Haus, sagt Makler Guido Biegel, sei dies kein Standort, bei dem Kunden mal eben im Vorbeigehen etwas mitnehmen. Es sei eher eine Lage, die gezielt angesteuert wird und daher gut für Spezialisten geeignet sei.

Mit Blick auf diese leerstehenden Läden wurde neulich auf Facebook eine rege Diskussion angestoßen, welche Geschäfte man sich dort wünschen würde. „Da klaffen Wunsch und Wirklichkeit weit auseinander“, sagt Biegel, der die Kommentare dazu mit Interesse verfolgt hat. Ein Wunsch waren etwa Kurzwaren. „Die gab es ja früher in Lank“, sagt der Makler. Dort wo jetzt der Modeladen „Fräulein“ ist. Allein mit dem Verkauf von Knöpfen, Nadel und Faden kann man aber heutzutage kein Geschäft über Wasser halten. Dabei seien die Mieten an der Kaiserswerther Straße mit etwa sieben Euro bis 7,50 Euro kalt pro Quadratmeter gering. „Das ist nichts“, sagt er. Aber eine Fläche von 114 Quadratmetern muss man erst auch einmal mit Ware füllen.

Das war für die vorigen Inhaber nicht das Problem. In einem Geschäft hatte Volker de Nardo jahrelang Modelleisenbahnen verkauft, bevor er vor einiger Zeit bei einem Unfall tödlich verunglückte. Er habe in den letzten Jahren schon einen großen Teil seines Umsatzes im Internet gemacht, weiß Biegel. Die Räume waren bereits gekündigt, weil er aus privaten Gründen plante, in eine andere Region zu ziehen. Nebenan hat die Firma Peters Bürobedarf und Bürotechnik ihre Verkaufsräume aufgegeben. Sie konzentriert sich auf Geschäftskunden, nimmt aber auch andere Bestellungen telefonisch und über das Internet entgegen.

In der Lanker Fußgängerzone findet Biegel aber auch starke positive Beispiele, dass Kunden den Weg ins Geschäft finden, wenn Händler und Gastronomen rührig sind. „Die warten nicht auf die Kunden. Die machen, die tun, die bewegen, die ziehen die Leute in den Laden“, sagt Biegel und macht keinen Hehl aus seinem Respekt.

Vor dem Obst- und Gemüsegeschäft „Vitaminkorb“ von Imad Mohamed stehen an diesem Tag Kunden geduldig mit großen Beuteln frischer Äpfel und Orangen und warten darauf, in den Laden zu kommen. Gegenüber im Bistro in Mohameds jungem Lokal „Rapunzel“ stehen zwei Männer vor der offenen Tür, um ihr bestelltes Essen mitzunehmen.

Einige hundert Meter weiter im Schaufenster des „Fräulein“ hat der Frühling schon begonnen. Die Schaufensterpuppen haben Sonnenbrillen auf dem Kopf und machen leicht bekleidet mit hellen freundlichen Farben Lust auf bessere Zeiten. Im Laden wirbelt Inhaberin Simone Libner. „Wir machen aktuelle Fotos“, berichtet sie. Auf der Facebook-Seite ihres Geschäfts stellt sie den Kunden die neuesten Stücke vor. Gepostet werden aber auch andere Dinge, die gute Laune machen wie ein Rezept für Bubble-Waffeln. Dazu wird gerade der Online-Shop aufgebaut. Und dann möchte sie auch noch renovieren. „Das ist alles unheimlich aufwändig“, sagt Libner und hofft, dass die Kunden auch kaufen. „Ich bleibe positiv“, sagt sie. Der Erfolg gibt der Lankerin bislang recht. Immerhin hat sie mit viel Einsatz und Geschäftstüchtigkeit zwei weitere Fräulein-Filialen in Ratingen und Kempen aufgebaut.

Auch so eine Rührige in Lanks Innenstadt ist Buchhändlerin Maxi von Zittwitz. Die Inhaberin von Mrs Books berät am Telefon, gibt Lese-Tipps in den Sozialen Medien und sorgt dort auch für anderen Gesprächsstoff, um den Kontakt zu den Kunden zu halten und ihre Bestellungen entgegenzunehmen.

Am Marktplatz hat ein anderer Makler sein Büro: Markus Kitz. Er vermietet das leerstehende Ladenlokal des ehemaligen Schuhcenters. Ein Gastronom sei an den Räumen interessiert, möchte aber erst nach dem Lockdown mieten. Verständlich. Kitz wundert sich, wenn er aus dem Fenster schaut. „Es sind ständig Leute in der Innenstadt, obwohl die Läden geschlossen sind. Warum sind sie hier?“