Kultur in Meerbusch Ateliers öffnen am Wochenende

Und Maria Höveler, Sprecherin der Kaarster Künstler, zeigt Druckgrafiken, während Michaela Kura selbst Objekte, Fotografien und Malerei präsentiert, unter anderen aus der Sonderausstellung „Welt der Streifen“. Ebenfalls in Strümp arbeitet die Kunstdozentin Barbara Wylon. Der freischaffenden Künstlerin mit Studium (2003 bis 2008) am Institut für Ausbildung in bildender Kunst und Kunsttherapie in Bochum und der Teilnahme an zahlreichen Ausstellungen ist es ein Anliegen, immer wieder den Wandel in ihrer Kunst aufzuzeigen.