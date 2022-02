Gesundheit in Meerbusch : Seit 10 Jahren für die Stimme im Einsatz

Osterath Die vielseitig aufgestellte „Praxis für Logopädie Astrid Dellmann“ in Osterath feiert ihr zehnjähriges Jubiläum. Das Spektrum der Patienten reicht vom Säugling bis ins hohe Alter.

Es gibt Momente im Leben und im Beruf, in denen Weichen gestellt werden müssen. So ging es Astrid Dellmann vor zehn Jahren. Die Logopädin war zufrieden mit ihren Aufgaben im Lukas-Krankenhaus Neuss, wo sie nach ihrer Ausbildung angestellt war. „Ich bekam lehrreiche Einblicke in das gesamte Spektrum. In der ambulanten Praxis, auf den Stationen und bei Hausbesuchen“, sagt sie. „Aus diesen Jahren habe ich viel mitgenommen.“