Ausblick 2020 : Geschäfte und Restaurants für Areal Böhler

Meerbusch Standortleiter Gellenbeck kündigt für 2020 eine Art Marktplatz an, für Fußgänger wird es einen neuen Zugang geben.

Bei den Messen auf dem Areal Böhler werden die neuesten Trends präsentiert. Was bringt 2020 denn Neues auf dem Gelände?

Patric Gellenbeck Einiges. Im südlichen Areal richten wir einen kleinen Marktplatz ein. Vier bis fünf Gastronomien und einige Händler sollen das Gelände beleben, wenn gerade keine größeren Messen laufen. Dritan Alsela, der bereits bei der Metro ein Café betreibt, wird mit einer Kaffeerösterei und einem kleinen Café hier vertreten sein. Die Firma Broich, die für uns das Catering macht, kommt mit einem rheinisch-italienischen Konzept hierher. Bei den Händlern sind wir noch nicht in der Akquise. Ich stelle mir kleine Läden wie in Bilk vor, auch ein kleiner Bäcker. Wenn die Leute da sind, werden auch Anfragen von Händlern kommen, denke ich. Eine Restauratorin von Möbeln ist bereits fest eingeplant.

Gellenbeck Die Planungen sind abgeschlossen. Wir haben schon einige Flächen begrünt und Bäume gepflanzt. Für Fußgänger von außen wird es noch einen neuen Zugang geben. Wenn um uns herum in Lörick und Heerdt die Glaspaläste aus dem Boden wachsen, setzen wir hier einen lebendigen Kontrapunkt. Bis zum Sommer soll alles fertig sein.

Gellenbeck Nein, an 250 Tagen sind die Hallen belegt, bei der ganz großen Schmiedehalle und auch der Kaltstahlhalle sind noch Slots frei: An Feiertagen, zu Urlaubszeiten, wenn viele Leute weg sind, ist noch Platz. Wir arbeiten fleißig daran, dass sich das ändert.

Wo kommen eigentlich diese ganzen trendigen Messen wie New Heritage oder Eat & Style her? Sie die von anderen Orten zu Ihnen gewechselt oder regen Sie auch neue Veranstaltungen an?