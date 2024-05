Stadtplanung in Meerbusch Architekten stellen Pläne für Kalverdonk öffentlich vor

Kalverdonk Die Bürogemeinschaft Schmitz - Schaller - urbangestalt stellt ihre Pläne für das geplante Neubaugebiet in Osterath vor. Sie waren als Sieger eines Vergabeverfahrens durch die Stadt hervorgegangen, das sich an ein Wettbewerbsverfahren angeschlossen hatte. In der Politik wurde bislang viel über die Vergabe und den Entwurf strittig diskutiert, zum ersten Mal stellen sich nun die Planer in der Öffentlichkeit vor.