Tiere in Meerbusch Arche Noah bietet Ponykindergarten an

Nach zwei Runden dürfen die Kinder einen bunten Würfel werfen. Der Würfel zeigt eine Farbe und in dieser Farbe dürfen sie sich ein laminiertes Bild von einem Luftballon aussuchen. An den Hindernissen ist dann der passende Luftballon versteckt und da dürfen die Kinder den Ballon dann hinwerfen. Das gleiche wird mit Ringen wiederholt. Die Kinder strahlen und wippen auf den Pferden leicht hin und her. Die Ringe und Luftballons halten sie fest in der Hand und liefern sie am richtigen Ort ab. „Die Förderung findet hier auf allen Ebenen statt“, betont Zimmermann. Und zwar motorisch, kreativ und sprachlich, denn auch neue Wörter können beim Ponykindergarten gelernt werden. Zum Beispiel, wenn die Kinder lernen, dass eine feine und weiche Bürste für das Putzen von Pferden „Kardesche“ heißt. Einige Eltern stehen am Rand, hinter dem Zaun des Reitplatzes, und schauen zu. Mehr können die Eltern auch nicht machen, denn jedes „Team“ aus Pferd und zwei Kindern wird zusätzlich von einem Mitarbeiter begleitet. Dieser hilft beim Führen der Tiere und gemeinsamen Überwinden der Hindernisse. Nach dem Reiten werden die Ponys noch mit Möhren gefüttert und dürfen sich dann auf dem Reitplatz austoben.