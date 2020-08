Meerbuscher Arche Noah : Ferien zwischen Ponys und Stallarbeit

Meerbusch Die Arche Noah hat in diesem Jahr zum ersten Mal ein Ferienangebot organisiert, bei dem die Kinder spielen und mit anpacken dürfen.

Viel hatte die zwölfjährige Iljana bislang nicht mit Handwerk zu tun. Doch das hat sich auf der Arche Noah geändert, wo sie zusammen mit ihrer Freundin Emily, ebenfalls zwölf Jahre alt, selbst bemalte Bretter für eine Schnullerwand an einen Holzzaun bohrt. Denn bei der Ferienfreizeit in der Arche Noah in Büderich dürfen die 15 Teilnehmer zwischen fünf und zwölf Jahren nicht nur herumtoben, sondern auch selbst mit anpacken. Bei dem einwöchigen Programm kurz vor Ende der Sommerferien haben die Kinder zusammen mit den Betreuern neben der Schnullerwand auch ein Insektenhotel gebaut. „Man hat immer etwas zu tun“, sagt Iljana. Das Ferienprogramm von Leiterin Michaela Danker ist deshalb aber kein Arbeitsprogramm, eigentlich nicht einmal ein Programm, sondern vielmehr ein Angebot an die Kinder, auf der großen Anlage das zu tun, was ihnen am meisten Spaß macht.